Jeff Currie: Illusion of Oil Abundance Is Gone

Carlyle Group Chief Strategy Officer, Jeff Currie, has declared that the global oil market's "illusion of abundance" has vanished, warning that the market has rapidly transitioned from a standard supply deficit into a structural energy shortage.
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