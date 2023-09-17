ЧВК "Вагнер" приступила к набору сотрудников для командировки на дальнее направление. Нужное количество штыков набрали буквально за сутки, и набор временно закрыт.
"Геополитический шпагат" для России
Комментарии
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Valentina Garmuviene
Бывшим "гегемонам " так и не терпится развязать 3 мировую ,от своей злости ,жадности они готовы на всё!
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9 час.
Людмила Лиханова
Запад как всегда не учитывает менталитет русского (независимо от национальности) народа и его желания побеждать. Так что запад потеряет не только Европу, но и Африку и другие страны. А шпагатов мы не боимся у нас одна Волочкова научит всех шпагатам, а вот хейропе они не понравятся, но поздно будет пить боржоми когда почки (страны) от них отвалятся
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8 час.
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