"Геополитический шпагат" для России

Людмила Лиханова

Запад как всегда не учитывает менталитет русского (независимо от национальности) народа и его желания побеждать. Так что запад потеряет не только Европу, но и Африку и другие страны. А шпагатов мы не боимся у нас одна Волочкова научит всех шпагатам, а вот хейропе они не понравятся, но поздно будет пить боржоми когда почки (страны) от них отвалятся