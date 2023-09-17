Новости - только актуальное

32 636 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Все идет к тому, что не далеко то время, когда им самим потребуется гуманитарная помощь...«Помощь принесли ...
  • Лев Сивохин
    История с Саакашвили видимо Пашиняну не указ. Похоже Армения вместе с ним огребет по самое не балуй.«Пашинян ставит л...
  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    откуда выскочил этот депутат?????????? гнать его в шею этого нового " человека"  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Одни при...У ДАНИ МИЛОХИНА П...

"Геополитический шпагат" для России

"Геополитический шпагат" для России

ЧВК "Вагнер" приступила к набору сотрудников для командировки на дальнее направление. Нужное количество штыков набрали буквально за сутки, и набор временно закрыт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Valentina Garmuviene
Бывшим &quot;гегемонам &quot; так и не терпится развязать 3 мировую ,от своей злости ,жадности они готовы на всё!
Ответить
9 час.
Людмила Лиханова
Запад как всегда не учитывает менталитет русского (независимо от национальности) народа и его желания побеждать. Так что запад потеряет не только Европу, но и Африку и другие страны. А шпагатов мы не боимся у нас одна Волочкова научит всех шпагатам, а вот хейропе они не понравятся, но поздно будет пить боржоми когда почки (страны) от них отвалятся
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх