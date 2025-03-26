Член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет заявил, что нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский за последние дни нарушил сразу две важные договоренности, чем подвел в том числе собственных союзников и партнеров.