Член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет заявил, что нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский за последние дни нарушил сразу две важные договоренности, чем подвел в том числе собственных союзников и партнеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии