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Царьград

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Тайные операции: ТЦК и скорая в Херсоне проверяют медицинские учреждения

Тайные операции: ТЦК и скорая в Херсоне проверяют медицинские учреждения

В Херсоне сотрудники ТЦК приезжают с бригадами скорой помощи к мужчинам, проводя обыски в больницах для поиска призывников.

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