Российская компания Navio демонстрирует на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), проходящей в Нижнем Новгороде, автономный магистральный тягач Navio L5, представленный в декабре 2024 года.
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