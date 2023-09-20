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Житель Мордовии признан виновным в серии мошенничеств

Собранные следствием ОП № 1 УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 20-летнего жителя Ромодановского района, признанного виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст.

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