“Он меня там потрогал немножко”, – Анна Калашникова о приставаниях известного режиссера

На премьерном показе сериала «Дайте шоу», который недавно прошел в кинотеатре «Октябрь», Анна Калашникова поделилась с общественностью личной историей о харассменте, с которым она столкнулась в начале своей карьеры в киноиндустрии.
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