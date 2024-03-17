Bangkok Post: Казахстан выдал Таиланду гражданина России по подозрению в вымогательстве

Мужчину подозревают в вымогательстве крупной суммы в составе организованной группы.Гражданина России, которого подозревают в вымогательстве крупной суммы в криптовалюте, выдали власти Таиланда Казахстану.
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