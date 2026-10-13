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Регионы России

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Права на программное обеспечение компании «Авроид» выставлены на торги

Права на программное обеспечение компании «Авроид» выставлены на торги

Права на программное обеспечение обанкротившейся компании «Авроид», разработавшей решения для защищённой российской операционной системы «Аврора», выставлены на торги с начальной ценой в 794 миллиона рублей.

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