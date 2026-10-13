Права на программное обеспечение компании «Авроид» выставлены на торги

Права на программное обеспечение обанкротившейся компании «Авроид», разработавшей решения для защищённой российской операционной системы «Аврора», выставлены на торги с начальной ценой в 794 миллиона рублей.
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