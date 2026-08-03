Мария Захарова прокомментировала отказ Швейцарии закреплять нейтралитет в конституции

Правительство Швейцарии приняло решение не закреплять статус нейтральной страны в конституции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что такой шаг соответствует традиционной политике «гибкости», которую страна проводит в международных отношениях.