Заместитель генерального секретаря ШОС Ахмад Саидмуродзода на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по безопасности в Центральной Азии и Афганистане заявил, что заявки на вступление в организацию подали 22 государства, представляющие не только Евразию, но и другие континенты.