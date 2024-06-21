ЕС возьмет на себя большую часть кредита в $50 млрд для Украины

Государства Евросоюза внесут до 60% кредита в 50 миллиардов долларов, который страны G7 пообещали Украине и который будет гарантирован доходами от российских активов, замороженных после санкций, введенных против России.
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