Физрук Анна Стрижева похудела и стала самой красивой мамой в Новосибирске

«У меня замечательная семья, — говорит «Миссис Новосибирск-2025». — Моему сыну 2 года. После рождения ребенка я набрала 25 лишних кг и решила открыть студию по коррекции фигуры, помогаю женщинам после родов вернуть свой вес».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии