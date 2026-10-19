Певица Анита Цой рассказала «Газете.Ru», что внесла изменения в свой райдер и вычеркнула из него алкоголь.
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