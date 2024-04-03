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Парламентская газета

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Как поступить на службу по контракту

Как поступить на службу по контракту

Россия переживает очередную волну популярности военной службы по контракту. Ежедневно на пункты отбора приходят до 1700 человек, а совокупно только с начала этого года в ряды Вооруженных сил вступили больше 100 тысяч россиян, сообщило в среду, 3 апреля, Министерство обороны России в своих соцсетях.

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