Как поступить на службу по контракту

Россия переживает очередную волну популярности военной службы по контракту. Ежедневно на пункты отбора приходят до 1700 человек, а совокупно только с начала этого года в ряды Вооруженных сил вступили больше 100 тысяч россиян, сообщило в среду, 3 апреля, Министерство обороны России в своих соцсетях.