Как поступить на службу по контракту

Россия переживает очередную волну популярности военной службы по контракту. Ежедневно на пункты отбора приходят до 1700 человек, а совокупно только с начала этого года в ряды Вооруженных сил вступили больше 100 тысяч россиян, сообщило в среду, 3 апреля, Министерство обороны России в своих соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии