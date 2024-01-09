Появились новые фото фильма Mortal Kombat 2 — показано оружие знаменитого персонаж...

Появились новые фото фильма Mortal Kombat 2 — показано оружие знаменитого персонажа, которого не было в первой частиКинопродюсер Тодд Гарнер (Todd Garner) поделился свежими фотографиями предстоящего фильма «Мортал Комбат 2».
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