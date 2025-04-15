Украинский беспилотник уничтожили над приграничным регионом России

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России, подробности о происшествии в приграничном регионе приводятся в Telegram-канале ведомства.
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