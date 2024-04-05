Петербург лидирует в России по росту цен на элитную недвижимость

Санкт-Петербург поднялся с 80-е на второе место по динамике цен в мире, согласно рейтингу ежегодного исследования благосостояния The Wealth Report 2024 компании Knight Frank с учетом динамики цен на элитную недвижимость в российских городах.
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