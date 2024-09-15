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Риелтор назвала "самое рациональное решение" после повышения ключевой ставки ЦБ

Риелтор назвала "самое рациональное решение" после повышения ключевой ставки ЦБ

Риелтор Наталья Перескокова считает, что наболее разумным, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, будет решение вложиться в недвижимость.

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