Роль ООН как основной платформы для претворения в жизнь мультилатерализма должна быть усилена -- Си Цзиньпин

Астана, 4 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил здесь в четверг, что роль ООН как основной платформы для претворения в жизнь мультилатерализма и продвижения глобального управления может быть только усилена и не должна становиться слабее.