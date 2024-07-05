Роль ООН как основной платформы для претворения в жизнь мультилатерализма должна быть усилена -- Си Цзиньпин

Астана, 4 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил здесь в четверг, что роль ООН как основной платформы для претворения в жизнь мультилатерализма и продвижения глобального управления может быть только усилена и не должна становиться слабее.
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