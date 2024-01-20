В Татарстане на М7 открыли движение для легковых машин

В Татарстане на трассе М7 «Волга» открыли движение для легковых машин . Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора», На дорогах сохраняются ограничения на движение грузовых транспортных средств и междугородних автобусов.
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