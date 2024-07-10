Microsoft выходит из совета директоров OpenAI после усиления антимонопольного контроля

Корпорация Microsoft отказалась от места наблюдателя в совете директоров OpenAI на фоне ужесточения контроля антимонопольных регуляторов за крупными технологическими компаниями, развивающих проекты в области искусственного интеллекта.
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