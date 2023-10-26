Что за супердорогу из новых районов в центр города предложили построить в Барнауле

С инициативой на круглом столе выступил известный алтайский застройщик Юрий Гатилов Проект новой дороги в центр Барнаула Новую 11-километровую дорогу, которая соединит промышленную зону Барнаула с развязкой на Новом мосту, предложили включить в новый генеральный план города.
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