Преференциальная поправка в РБ Преференциальная поправка в Республике Беларусь (РБ) представляет собой важный инструмент в регулировании торгово-экономических отношений, который нацелен на поддержку отдельных отраслей и стимулирование экономического роста.
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