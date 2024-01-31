«Терпение на исходе». Эксперт Дэйв Макменамин попытался интерпретировать твит Леброна Джеймса

Лидер «Лейкерс» после поражения от «Атланты» со счетом 122:138 выложил эмодзи с песочными часами. «Несколько интерпретаций этого твита, все они могут быть применимы в той или иной форме: Время на то, чтобы перевернуть этот сезон «Лейкерс» на исходе.