Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Тупых  учит  только  страдание.Жительница Рубцов...
  • Россиянин
    Казахстану кто то угрожает нападением?!!! Француское ПВО  это пустая трата денег. Российское самое лучшее. Наверняка ...Франция поставит ...
  • Модест
    У меня вопрос, можно ли есть сырые грибы? А то они говорят, что нельзя.Алтайского наркоф...

Прибытие самолетов в барнаульский аэропорт задерживается из-за заснеженной полосы

Прибытие самолетов в барнаульский аэропорт задерживается из-за заснеженной полосы

Как полосу подготовят, самолеты вылетят из Новосибирска в Барнаул Прибытие и обратный вылет четырех самолетов задерживается в аэропорту Барнаула, который утром 2 ноября приостановил свою работу из-за сильного снегопада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх