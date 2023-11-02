Прибытие самолетов в барнаульский аэропорт задерживается из-за заснеженной полосы

Как полосу подготовят, самолеты вылетят из Новосибирска в Барнаул Прибытие и обратный вылет четырех самолетов задерживается в аэропорту Барнаула, который утром 2 ноября приостановил свою работу из-за сильного снегопада.
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