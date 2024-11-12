11,12,24 Угледар - Елизаветовка Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВСУ в направлении позиции ВС РФ в Елизаветовке.
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11,12,24 Угледар - Елизаветовка Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВСУ в направлении позиции ВС РФ в Елизаветовке.
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