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Калужские новости

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Участника протестных акций в Калуге лишили гражданства РФ

Участника протестных акций в Калуге лишили гражданства РФ

Известно, что в 2012 году мужчина прибыл из Узбекистана на постоянное место жительства в Калугу, где в рамках региональной государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» вступил в гражданство Российской Федерации.

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