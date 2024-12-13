Участника протестных акций в Калуге лишили гражданства РФ

Известно, что в 2012 году мужчина прибыл из Узбекистана на постоянное место жительства в Калугу, где в рамках региональной государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» вступил в гражданство Российской Федерации.