ISU отозвала нейтральный статус у фигуриста Кондратюка

© Алексей Даничев/РИА Новости Международный союз конькобежцев (ISU) временно лишил российского фигуриста Марка Кондратюка нейтрального статуса (AIN), из-за чего он не выступит на турнире Kinoshita Group Cup в Токио 4–6 сентября 2026 года.
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