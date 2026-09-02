ISU отозвала нейтральный статус у фигуриста Кондратюка

© Алексей Даничев/РИА Новости Международный союз конькобежцев (ISU) временно лишил российского фигуриста Марка Кондратюка нейтрального статуса (AIN), из-за чего он не выступит на турнире Kinoshita Group Cup в Токио 4–6 сентября 2026 года.