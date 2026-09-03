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Захват российского научного судна: Запад открывает фронт в Арктике

Захват российского научного судна: Запад открывает фронт в Арктике

Норвегия незаконно захватила российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", которое находилось на территории арктического архипелага Шпицберген, в портовой зоне поселка Баренцбург .

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