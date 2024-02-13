Депутат ГД Ильтяков соболезнует родным легендарного генерала

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков выразил слова соболезнования по поводу смерти умершего героя СССР генерала-полковника Валерия Востротина, который, с его слов, представлял интересы региона в двух созывах Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии