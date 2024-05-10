Политолог Алексей Мухин: «Сейчас нет смысла менять премьера»

Сегодня Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства России Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что в 2020 году Михаил Мишустин заступил на пост председателя правительства Российской Федерации в очень сложный период пандемии коронавируса.