Политолог Алексей Мухин: «Сейчас нет смысла менять премьера»

Сегодня Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства России Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что в 2020 году Михаил Мишустин заступил на пост председателя правительства Российской Федерации в очень сложный период пандемии коронавируса.
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