Тайвань готовит ответные меры в связи с учениями Китая у берегов острова

На Тайване прошло экстренное совещание высокого уровня по вопросам национальной безопасности. Правительство Тайваня готово принять ответные меры в связи с учениями Народно-освободительной армии Китая у берегов острова.
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