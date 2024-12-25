Котёл для ВСУ: новости СВО от 25 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1035-й день спецоперации России на Украине

Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях СВО, проводя удары по позициям ВСУ в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, при этом интенсивные бои идут в районе Торецка и Краснолимана.
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