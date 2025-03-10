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Неделя моды в Париже: Эмма Стоун, Ана де Армас, Алисия Викандер, Хлоя Морец и Софи Тёрнер посетили показ Louis Vuitton

Неделя моды в Париже: Эмма Стоун, Ана де Армас, Алисия Викандер, Хлоя Морец и Софи Тёрнер посетили показ Louis Vuitton

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ осенней коллекции Louis Vuitton. Шоу посетили: Эмма Стоун, Ана де Армас, которую с недавних пор подозревают в романе с Томом Крузом, Дженнифер Коннелли, Алисия Викандер, Сирша Ронан, Хлоя Морец, Софи Тёрнер, Леа Сейду, звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор, Джейден Смит и другие.

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