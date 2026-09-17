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УтроNews

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Минцифры обсуждает с Apple подключение 5G на iPhone в России

Минцифры обсуждает с Apple подключение 5G на iPhone в России

По его словам, обсуждается возможность активации сетей пятого поколения на смартфонах американской корпорации.

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