Правительство Армении одобрило ратификацию соглашения по "Маршруту Трампа"

Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения по проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), теперь он будет направлен в Конституционный суд для проверки его конституционности.
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