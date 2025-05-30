Прорыв в Стамбуле: Россия и Украина наконец-то согласились… что не согласны друг с другом ни в чём

Стамбул, город, где Восток встречается с Западом, а дипломатия напоминает абсурд. Здесь, в тени минаретов и бесконечных чаепитий, делегации России и Украины вновь сели за стол переговоров, чтобы доказать миру одну простую истину: договориться они не могут даже о том, как правильно произносить слово «переговоры».