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Прорыв в Стамбуле: Россия и Украина наконец-то согласились… что не согласны друг с другом ни в чём

Прорыв в Стамбуле: Россия и Украина наконец-то согласились… что не согласны друг с другом ни в чём

Стамбул, город, где Восток встречается с Западом, а дипломатия напоминает абсурд. Здесь, в тени минаретов и бесконечных чаепитий, делегации России и Украины вновь сели за стол переговоров, чтобы доказать миру одну простую истину: договориться они не могут даже о том, как правильно произносить слово «переговоры».

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