Два крупных метаисследования не смогли выявить причины кризиса воспроизводимости

Чтобы понять причины методологического кризиса воспроизводимости в науке, социологи и экологи попытались выяснить, насколько будут сходиться результаты у разных исследователей, получивших одни и те же данные и исследующих одни и те же гипотезы.
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