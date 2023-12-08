Антимракобес: н...
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Два крупных метаисследования не смогли выявить причины кризиса воспроизводимости

Два крупных метаисследования не смогли выявить причины кризиса воспроизводимости

Чтобы понять причины методологического кризиса воспроизводимости в науке, социологи и экологи попытались выяснить, насколько будут сходиться результаты у разных исследователей, получивших одни и те же данные и исследующих одни и те же гипотезы.

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