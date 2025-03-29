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Лью о победе на чемпионате мира: «Мне кажется, я в жизни никогда так не каталась. Что со мной вообще сегодня было?!»

«О чем мы говорили с Сакамото? Не скажу. Это очень личное. Скажу только, что всегда восхищалась ей, она невероятная.

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