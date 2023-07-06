Рождество Иоанна Предтечи, 7 июля 2023 года: что можно и нельзя, история праздника Дмитрий СавенковВ нынешнюю пятницу, 7 июля 2023 года, православные Российской Федерации и других стран планеты отмечают торжество именуемое Рождество Иоанна Предтечи.