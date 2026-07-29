В Пскове осудили двух подростков за кражу айфона, рассказала Псковская лента новостей. Установлено, что в июле 2025 года двое друзей решили украсть понравившийся им мобильный телефон марки iPhone у своего несовершеннолетнего знакомого.
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