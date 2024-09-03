Лучше быть с Россией: Эрдоган разворачивает Турцию к сотрудничеству с БРИКС

Турция подала заявку на вступление в БРИКС, хотя 37 лет страна стремилась в ЕС, но терпение лопнуло. Ведь отношения Анкары и Евросоюза в последнее время все больше напоминали турецкого продавца мороженого, который постоянно обманывает европейского туриста.
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