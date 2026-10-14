В Архангельске к началу темного сезона 80% уличных светильников перевели на светодиоды, что позволило муниципальному «Горсвету» регулировать цветовую температуру в зависимости от типа объекта — от 3000 К в общественных пространствах до 5000 К на пешеходных переходах.