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Молодая учительница показала на видео, в какой одежде преподаватели не могут переступать порог школы

Молодая учительница показала на видео, в какой одежде преподаватели не могут переступать порог школы

24-летняя учительница Люси Уайт рассказала о нарядах, которые ее школа просто запрещает. Женщина примерила несколько из таких образов и сняла небольшое видео, подробно объяснив природу запретов — большинство ее подписчиков остались в недоумении требованиями учебного заведения.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Нормальная одежда.
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18 час.
Элеонора Коган
А чего нельзя у нас одевать учителям? А вот как с мини?
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18 час.
ВераВерная
А нам-то что до того, что там на западе запрещают одевать в школу учителям? Эта Люси Уайт пусть своим товаркам и рассказывает.
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14 час.

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