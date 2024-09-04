Молодая учительница показала на видео, в какой одежде преподаватели не могут переступать порог школы

24-летняя учительница Люси Уайт рассказала о нарядах, которые ее школа просто запрещает. Женщина примерила несколько из таких образов и сняла небольшое видео, подробно объяснив природу запретов — большинство ее подписчиков остались в недоумении требованиями учебного заведения.
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