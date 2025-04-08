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Царьград

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Сербии ставят ультиматум: "Введите санкции против России, и всё будет хорошо"

Сербии ставят ультиматум: "Введите санкции против России, и всё будет хорошо"

На протяжении нескольких месяцев Сербию сотрясают протесты. Очевидная попытка западных элит вмешать во внутренние дела страны с целью дестабилизации.

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