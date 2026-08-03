Заряд бодрости: мемы, которые лечат

Серые будни выматывают, а кофе остывает быстрее, чем заканчивается рабочая неделя. Знакомое состояние? Чтобы развеять тоску, было решено собрать настоящий антидепрессант из смешных картинок и жизненных мемов.
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