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Шняги.Нет

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Заряд бодрости: мемы, которые лечат

Заряд бодрости: мемы, которые лечат

Серые будни выматывают, а кофе остывает быстрее, чем заканчивается рабочая неделя. Знакомое состояние? Чтобы развеять тоску, было решено собрать настоящий антидепрессант из смешных картинок и жизненных мемов.

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