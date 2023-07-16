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«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Онана за 50 млн евро и бонусы. Контракт – по схеме «5+1»

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, стороны согласовали основные аспекты сделки, осталось уладить последние детали, преимущественно касающиеся структуры выплат.

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