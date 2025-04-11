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Царьград

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Торговая война США и Китая: выгодные скидки на электронику для россиян

Торговая война США и Китая: выгодные скидки на электронику для россиян

Торговая война между США и Китаем может обернуться выгодой для российских покупателей электроники. Из-за взаимных пошлин, китайские и американские поставщики могут переориентироваться на российский рынок, предлагая продукцию со скидками.

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