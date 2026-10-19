Владимир Зеленский совершил грандиозную ошибку, вступив в открытый конфликт с хозяином вашингтонской администрации Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мэр Москвы провел...
- Боню раскритикова...
- Боню раскритикова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым